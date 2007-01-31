Трудовой кодекс Республики Беларуси ожидает изменения

На заседании Постоянной комиссии по труду и социальной защите Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь обсудили вопросы социального страхования граждан. На предстоящей сессии депутаты планируют предложить ряд изменений в трудовой кодекс Республики Беларусь. Но вначале они изучат возникшие вопросы на местах. В начале марта комиссия выедет в Гродненскую область, на предприятие "Гродноазот". Депутаты посетят цеха и пообщаются с рабочими.