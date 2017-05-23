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«Трудолюбие – это главный ресурс»: подведены итоги конкурсов «Белорусский мастер – 2017» и «Новые имена Беларуси – 2017»

23 мая 2017 06:38
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Новости Беларуси. По итогам года присуждены премии за высокие достижения в труде. Среди лучших специалистов представители медицины, образования, науки и промышленности. Накануне Федерация профсоюзов Беларуси присвоила номинантам звание лауреатов и наградила почетными знаками. А после церемонии состоялся праздничный концерт, на котором были подведены итоги конкурсов «Белорусский мастер – 2017» и «Новые имена Беларуси – 2017».

Михаил Орда, председатель Федерации професоюзов Беларуси:
Наше трудолюбие – это сегодня главный ресурс. Я скажу, что это главнее, чем нефть, чем газ потому что, это нескончаемый ресурс. И мы сегодня говорим спасибо, благодарим лауреатов в области культуры, в области труда.

# общество # Конкурс # Михаил Орда

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