"Трудные" подростки состязаются в знании законов

В Гомеле началась олимпиада правовых знаний среди подростков, состоящих на учете в комиссии и инспекции по делам несовершеннолетних.

В ней принимают участие около 70 школьников от 14 лет и старше. Во время олимпиады ребятам предлагаются тесты, которые содержат вопросы об административной и уголовной ответственности, нормах закона о правах ребенка, Кодекса о браке и семье и других законодательных актов.

Районная школьная олимпиада проводится уже в третий раз. За это время она доказала свою эффективность как один из действенных методов профилактики преступности среди несовершеннолетних. При подготовке к олимпиаде трудные подростки, относящиеся к группам риска, знакомятся с основами отечественного законодательства, получая знания как о своих правах, так и обязанностях, а также последствиях за неправомерные поступки.