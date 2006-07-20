"Трудные" подростки - под опекой милиции

Полк милиции специального назначения ГУВД Мингорисполкома 20 июля принимал гостей - подростков, состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних. Ребята отдыхают в военно-патриотическом лагере <Мир> - единственном в Беларуси, созданном для трудных детей.

Юных правонарушителей знакомили с буднями милицейского спецназа - демонстрировали специализированную технику и приемы рукопашного боя.

Военно-патриотический лагерь <Мир> был создан по инициативе городского управления внутренних дел столицы. Он единственный такого рода в Беларуси. Под Острошицким городком разбит палаточный лагерь с полевой кухней. В три смены трудные подростки здесь отдыхают и работают: благоустраивают территорию, занимаются спортом, ездят на экскурсии по местам связанным с героическим прошлым страны.

Быть воспитателями трудных подростков, говорят сотрудники милиции, нелегко. Зато когда видишь положительный результат - приятно вдвойне.

В Министерстве внутренних дел констатируют, что за первое полугодие нынешнего года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилось на шестнадцать процентов. В эту положительную динамику внес свою лепту и военно-патриотический лагерь <Мир>. Более того, представители правоохранительных органов считают, что некоторые из этих ребят в будущем, возможно, выберут профессию стража правопорядка.