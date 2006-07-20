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"Трудные" подростки - под опекой милиции

20 июля 2006 14:21
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Полк милиции специального назначения ГУВД Мингорисполкома 20 июля принимал гостей - подростков, состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних. Ребята отдыхают в военно-патриотическом лагере <Мир> - единственном в Беларуси, созданном для трудных детей.

Юных правонарушителей знакомили  с буднями  милицейского спецназа - демонстрировали  специализированную технику и приемы рукопашного боя.

Военно-патриотический лагерь <Мир> был создан по инициативе городского управления  внутренних дел столицы. Он единственный  такого рода в Беларуси. Под Острошицким городком разбит палаточный лагерь с полевой кухней. В три смены трудные подростки здесь  отдыхают и работают: благоустраивают территорию,  занимаются  спортом, ездят на экскурсии по  местам связанным с героическим прошлым  страны.

Быть воспитателями трудных подростков, говорят сотрудники милиции, нелегко. Зато  когда видишь  положительный  результат - приятно вдвойне.

В Министерстве  внутренних дел констатируют, что за первое полугодие  нынешнего года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними,  сократилось на шестнадцать процентов. В эту  положительную динамику  внес  свою лепту   и  военно-патриотический лагерь <Мир>. Более того,  представители правоохранительных  органов считают, что  некоторые из этих ребят  в будущем, возможно, выберут  профессию стража правопорядка.

# общество

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