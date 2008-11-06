Труд лучших граждан страны сегодня отмечен государственными наградами

В основе динамичного развития экономики, улучшения жизни людей лежит самоотверженный, качественный труд. Об этом заявил сегодня Президент Александр Лукашенко.

По традиции накануне Дня Октябрьской революции Глава государства гражданам страны государственные награды за трудовые заслуги и весомый вклад в социально-экономическое развитие. Александр Лукашенко подчеркнул, что это самая приятная из миссий, возложенных на Главу государства.

Для 58 белорусов сегодняшнее утро было очень волнительным. Награда из рук Президента – такое бывает далеко не у каждого в жизни. Геннадий Вишневский первым вышел в центр зала, чтобы получить заслуженный орден Почета. 40 лет в одной профессии – строителя, на его глазах весь Минск вырос. Президент же к представителям строительного сектора обращается с требованием: добиться увеличения объемов жилищного строительства в ближайшем будущем.

Президент Беларуси: «В ближайшей перспективе предстоит решать ещё более масштабные задачи. К началу следующего пятилетия надо удвоить объемы жилищного строительства и выйти на уровень 10 миллионов квадратных метров жилья в год. Есть претензии к строителям. Очень жесткие требования к ним и повышение зарплаты.»

Особые слова благодарности сегодня звучали и в адрес деятелей культуры и искусства. Артисты, ведущие мастера сцены, дирижеры – их созидательный труд на культурной ниве был отмечен медалями Франциска Скорины. А вот Орден Франциска Скорины был вручен Валентину Дудкевичу, художественному руководителю государственного ансамбля танца.

Вот если бы поэта Владимира Каризну попросили написать про сегодняшнюю церемонию, то он не раздумывая, назвал бы это сбором урожая. От урожая медалей досталось и ему, прославленному поэту-песеннику: Владимиру Каризне было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь».

Президент считает национальную безопасность и законность - основой сильного и эффективного государства. В ходе церемонии вручения госнаград сотрудникам пограничной службы и милиции Александр Лукашенко заявил, что без сохранения безопасности и правопорядка не будут обеспечены экономическое развитие и прогресс в государстве. Среди людей в погонах сидел и директор детской школы Александр Бурец. О том, за что ему дали медаль «За отвагу», говорит мало, а вот о любимых подопечных рассказывал с радостью.

Государственные награды Александр Лукашенко сегодня вручил не только строителям, артистам, военным, но и врачам. Обращаясь к людям в белых халатах, Президент поблагодарил их за освоение новых приемов диагностики и лечения пациентов.

Завершая церемонию, Глава государства вновь вернулся к теме мирового кризиса. Подчеркнул: финансовая система Беларуси готова выдержать любую нагрузку и обеспечит возврат вкладов. Обращаясь к награжденным работникам реального сектора экономики, Александр Лукашенко подчеркнул, что их самоотверженный, качественный труд - основа динамичного развития экономики и улучшения жизни людей.

