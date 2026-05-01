Труд как праздник – в сельхозпредприятии «1 Мая» Несвижского района посевную завершили на 80%

Когда 1 мая – не дата в календаре, а ежедневный режим работы. И, кажется, здесь срабатывает правило: как корабль назовешь – так он и поплывет. Сельхозпредприятие «1 Мая» задает темп в Несвижском районе. Почти завершенная посевная, техника в поле с рассвета и ставка на результат от каждого гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2025 году – 13 тысяч тонн зерна. В 2026-м – планка еще выше. Параллельно здесь запускают уникальный для региона проект в животноводстве. Юлия Минич – о хозяйстве с символичным названием.

И даже в Первомай в хозяйстве «1 Мая» Несвижского района работы не останавливаются. Здесь освоено уже 80 % посевных площадей. С рассвета тракторы в поле, слажено трудится и семейный подряд Сегей. Механизатор Иван занимается подготовкой почвы под кукурузу. А его отец очищает поле от камней. Иван Сегей, механизатор сельхозпредприятия «1 Мая»:

Трудимся, стараемся, чтоб все вовремя, в сроки поставленные заложить будущий урожай. Потом, когда начинаются всходы, приятно смотреть, что это сделано нашим руками. Задел на будущий урожай! Как проходит посевная в Речицком районе.