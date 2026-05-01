Труд как праздник – в сельхозпредприятии «1 Мая» Несвижского района посевную завершили на 80%
Когда 1 мая – не дата в календаре, а ежедневный режим работы. И, кажется, здесь срабатывает правило: как корабль назовешь – так он и поплывет. Сельхозпредприятие «1 Мая» задает темп в Несвижском районе. Почти завершенная посевная, техника в поле с рассвета и ставка на результат от каждого гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2025 году – 13 тысяч тонн зерна. В 2026-м – планка еще выше. Параллельно здесь запускают уникальный для региона проект в животноводстве.
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И даже в Первомай в хозяйстве «1 Мая» Несвижского района работы не останавливаются. Здесь освоено уже 80 % посевных площадей. С рассвета тракторы в поле, слажено трудится и семейный подряд Сегей. Механизатор Иван занимается подготовкой почвы под кукурузу. А его отец очищает поле от камней.
Иван Сегей, механизатор сельхозпредприятия «1 Мая»:
Трудимся, стараемся, чтоб все вовремя, в сроки поставленные заложить будущий урожай. Потом, когда начинаются всходы, приятно смотреть, что это сделано нашим руками.
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В 2025 году каравай от аграриев хозяйства весил 13 тысяч тонн. В 2026-м рассчитывают на большее и предпосылки хорошие. Для этого есть все возможности. Механизаторские бригады, агрономическая служба и порядка 350 единиц техники. Автопарк постоянно обновляется, в том числе энергонасыщенными машинами. Недавно приобрели новый комбайн, современную сеялку для сахарной свеклы и мощный почвообрабатывающий агрегат.
Юрий Ярош, директор сельхозпредприятия «1 Мая»:
Ставку мы делаем на все культуры, ко всем одинаково относимся, будь это озимая пшеница, кукуруза, сахарная свекла. Мы делаем закладку под урожай и с каждой культуры стараемся получить максимальный урожай.
Планы мы всегда ставим амбициозные – максимум получить. В прошлом году мы получили зерновых 85 центнеров, силоса – 335, кукурузы на зерно – 126. Поэтому не ниже уровня следующего года планируем и в этом году. Всегда стараемся с каждого гектара получать максимум результата.
Подробности в видео.