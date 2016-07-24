Тропическая жара возвращается в Беларусь: 25 июля до +31

Новости Беларуси. В Беларусь вновь возвращается тропическая жара.

Завтра по югу страны синоптики обещают до 31 градуса тепла.

Сегодня также погода способствует отдыху на природе. В связи с этим прибавилось и работы у спасателей, которые в жаркие дни службу несут в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В такие жаркие дни спасателям ОСВОД скучать не приходится – регулярный осмотр прибрежной территории и сотни нарушителей. Выпивающие, искатели приключений и дети без присмотра – три самые опасные категории. И особое внимание к ним неслучайно.

Александр Агапов, водолаз-спасатель спасательной станции № 1 Бреста:

На этом участке 2 недели назад родители были в состоянии алкогольного опьянения. Дети до 6 лет находились сами в воде. Один ребенок заходил, как раз подходил катер. И увидел, как ребенок чуть не провалился в ямку.

Никто не смотрел, никто в принципе помочь бы не смог.

На памяти молодого, но опытного спасателя Александра Агапова случаи как со счастливым, так и трагическим концом.

Александр Агапов, водолаз-спасатель спасательной станции № 1 Бреста:

Молодые люди распивали. На спор, на остров и обратно переплыть. Туда переплыл – обратно не смог. 25 лет было молодому человеку.

О спорах – отдельная история. Кто переплывет реку или прыгнет с моста – смельчаки находятся едва ли не каждый день. Только вот статистику выживших знает далеко не каждый из них.

Александр Агапов, водолаз-спасатель спасательной станции № 1 Бреста:

50 на 50. 50 - выплывает, 50 – находят водолазы. Шоковое состояние, удар об воду, асфиксия, утопление. И человек идет под воду.

Но многих не пугают и эти жуткие цифры. Вот, на дереве висит венок.

Тут утонули двое мужчин. А рядом – диван.

Курортная зона продолжает работать. Так же резко и печально могла прерваться жизнь еще одного человека – Артема Мусорова. События того злополучного дня, ровно как и последующих, когда пришлось заново учиться ходить, он помнит в деталях.

Артем Мусоров, житель Бреста:

решил напоследок нырнуть с пирса. Разогнался, прыгнул с него. После этого я понял, что уже в полете меня начало заносить на бок. И от удара об воду, так вышло, что у меня случился перелом шеи.

Артему повезло – рядом отдыхали медики. Уже потом их коллеги в реанимации дали всего несколько процентов на то, что он станет таким, каким мы его встретили сегодня. Но ведь многие летние экстремалы не настолько удачливы. В лучшем случае, всю жизнь проведут в инвалидной коляске.