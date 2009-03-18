Тройку основных магистралей столицы в этом году реконструируют

На Тимирязева, Маяковского и проспекте Дзержинского уже началась ремонтная терапия. Автомобильное пространство на этих улицах расширят до 8-ми полос. Новые транспортные развязки появятся на пересечении Маяковского и Денисовской, Тимирязева и Орловской, в районе Червеньского рынка. После глобальной переделки для пешеходов оборудуют около 30 подземных переходов. Асфальт на новых магистралях будут класть по современным технологиям, чтобы исключить последующий сезонный ремонт.



Укладывать асфальт на улицах белорусских городов будут по новой технологии. Метод так называемой холодной регенерации уже испытали на себе несколько столичных дорог. Основное преимущество новинки – скорость без потери в качестве. 100 метров дорожного полотна можно отремонтировать за несколько часов без помехи для уличного движения. Что касается ямочного ремонта дорог – его в городе завершат до 19 апреля. К этому дню на столичных улицах будет свежая разметка, а также установят урны, скамейки и остановочные навесы.