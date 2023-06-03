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Троицкую родительскую субботу отмечают православные: как принято проводить этот день?

03 июня 2023 10:55
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​Помянуть всех усопших. У православных сегодня, 3 июня, Троицкая родительская суббота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме посещения церкви, в народе существует традиция приходить на кладбище, чтобы вспомнить своих предков.

Троицкую родительскую субботу отмечают православные: как принято проводить этот день?-1

​Именно накануне Троицы, или Пятидесятницы, она приходится на 50-й день после Пасхи, считается правильным заказывать Сорокоуст – ежедневное молитвенное поминовение усопших в течение 40 дней. Традиция молиться перед Троицей за умерших существует с апостольских времен, когда было установлено, что Троица – это день рождения Церкви, и он отмечается уже завтра, 4 июня.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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