Трогательные фотографии: хирург успокаивает 2-летнюю девочку перед операцией на сердце

Новости Китая. Осенью 2015 года в провинции Чжэцзян было сделано трогательное фото: врач успокаивает двухлетнюю девочку, которая безудержно плакала перед операцией на сердце. По сообщению газеты The Daily Mail, у девочки по имени Син Эр (прим. имя изменено) серьезные проблемы с сердцем. Из-за скорой операции она сильно испугалась и начала плакать. Хирург Ши Чжо, заместитель директора детского отделения кардиохирургии больницы провинции Чжэцзян, посадил девочку на колени и включил на телефоне ее любимый мультик. После этого малышка успокоилась. Операция прошла в обычном режиме.

Ши Чжо, хирург:

Девочка была госпитализирована 16 сентября 2015 года. После этого я каждый день навещал ее, так как детям важен процесс ознакомления, это часть нашей работы.

В тот день она начала плакать, когда вошла в операционную. Она звала папу, и я сказал ей, что сейчас мы посмотрим мультик и потом пойдем искать ее отца. Анестезиолог сфотографировал происходящее и выложил кадры в социальные сети. Фотографии быстро разлетелись по миру. Скромный врач рассказал, что для операционной это не редкая ситуация.