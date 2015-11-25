Трогательные фотографии: хирург успокаивает 2-летнюю девочку перед операцией на сердце
Новости Китая. Осенью 2015 года в провинции Чжэцзян было сделано трогательное фото: врач успокаивает двухлетнюю девочку, которая безудержно плакала перед операцией на сердце.
По сообщению газеты The Daily Mail, у девочки по имени Син Эр (прим. имя изменено) серьезные проблемы с сердцем. Из-за скорой операции она сильно испугалась и начала плакать.
Хирург Ши Чжо, заместитель директора детского отделения кардиохирургии больницы провинции Чжэцзян, посадил девочку на колени и включил на телефоне ее любимый мультик. После этого малышка успокоилась. Операция прошла в обычном режиме.
Ши Чжо, хирург:
Девочка была госпитализирована 16 сентября 2015 года. После этого я каждый день навещал ее, так как детям важен процесс ознакомления, это часть нашей работы.
В тот день она начала плакать, когда вошла в операционную. Она звала папу, и я сказал ей, что сейчас мы посмотрим мультик и потом пойдем искать ее отца.
Анестезиолог сфотографировал происходящее и выложил кадры в социальные сети. Фотографии быстро разлетелись по миру.
Скромный врач рассказал, что для операционной это не редкая ситуация.
Ши Чжо:
На самом деле не важно, девочка это или мальчик, они одинаково пугаются в операционной. Как родители, мы понимаем, что дети напуганы и им необходима родительская поддержка. Отец девочки только потом узнал, что случилось.
Отец девочки:
Когда операция была окончена, доктор Ши сказал мне, что она прошла очень успешно. Я не знал, что произошло, пока один из пациентов не показал мне эти трогательные фотографии. Я практически расплакался.
Как отец я безмерно благодарен доктору Ши за его отношение к моей дочери.
Сейчас девочка стремительно поправляется и уже может ходить.
Перевод: Лилия Соломенкова