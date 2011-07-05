Трое верблюжат, которые родились в минском цирке, останутся здесь на постоянное место жительства

Такое решение принял хозяин семьи верблюдов дрессировщик Румынского цирка.

Однако пока Аишу, Минск и Саида, так назвали детенышей, нельзя разлучать с мамами. Поэтому в скором времени они вместе уедут на гастроли в Россию. А позже займутся подготовкой сольного номера для минских зрителей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Серж Бондарчук, главный режиссер Белорусского государственного цирка:

У нас рождались различные питомцы. Из тех, кто постоянно мне приносит сейчас удовольствие, это наша обезьянка Нюра. Она росла на наших глазах и стала очень серьезной артисткой. Номер с ней приглашен на конкурс в Цирк Никулина.

В Белгосцирке родился верблюжонок по имени Минск