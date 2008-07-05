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Трое потерпевших от взрыва 3-его июля до сих пор в больнице скорой помощи

05 июля 2008 13:57
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По состоянию на вчерашний день всего в больницах оставались 40 человек. Из них двое граждан Украины и девушка из России. Остальные – минчане и гости столицы, приехавшие на праздник. Со всеми пациентами работают профессиональные психологи.

В результате взрыва в ночь с 3 на 4 июля за медпомощью обратились 54 человека, 47 были госпитализированы. Наиболее распространенная травма – осколочные ранения верхних и нижних конечностей.

Состояние большинства пациентов удовлетворительное. Некоторые в медпомощи уже не нуждаются. Состояние самого проблемного на сегодня пациента – 18-летнего парня – пока тяжелое, но уже стабильное. По словам медиков, операция прошла успешно и он скоро должен пойти на поправку. Слухи о смерти кого-либо из пострадавших в Минздраве опровергли.

По факту взрыва у стелы "Минск – город- герой" возбуждено уголовное дело, проводится расследование. ГУВД Мингорисполкома обратилось к гражданам с просьбой помочь в расследовании.
# общество

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