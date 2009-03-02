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Трое нелегалов из Грузии пытались пересечь белорусскую границу

02 марта 2009 19:20
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Чтобы попасть в Германию потратили немало времени и денег. Как оказалось впустую. Нарушителей привлекут к административной ответственности и депортируют на родину. Въезд в нашу страну им будет закрыт как минимум на пять лет.

Нарушители пытались скрыться, прятались в сугробах – все впустую. Пограничники быстро разгадали хитроумный план. И в считанные минуты трое нелегалов оказались  в наручниках.

К путешествию по заснеженным лесам нелегалы были готовы. Тёплая одежда, подробная карта Беларуси, недельный запас провизии и даже сменная обувь.  Чтобы пересечь границу и попасть в Германию потратили немало времени и денег.

Не запланированная остановка на границе стала и конечным пунктом путешествия. После завершения следствия нарушителей привлекут к административной ответственности и депортируют на родину. Въезд в нашу страну им будет закрыт как минимум на пять лет.

# общество

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