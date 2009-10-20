Триумфальный показ пинских модельеров

Впервые портных из полесской столицы высоко отметили на московском конкурсе «Русский силуэт». Коллекция приглянулась даже законодателям моды – французам.

Создавая эту коллекцию, Ольга и не предполагала, что ее показ станет поистине триумфальным. Мужские модели из пряжи и белорусского льна покорили сначала российских кутюрье: изделия до ниточки изучили на конкурсе «Русский силуэт» в Москве. Затем перед национальным колоритом пинского трикотажа не устоял и маэстро Клод Боннуччи. И пригласил белорусских дизайнеров на стажировку в Париж — представить свои модели на Канском фестивале будущего года.

— Клод Боннуччи сказал, что это промышленная коллекция, готовая к производству — они готовы ее носить, — рассказывает Ольга Левошко, художник-модельер.

Сами дизайнеры свою коллекцию называют не иначе как счастливым лотерейным билетом. И надеются, он поможет предприятию не только вернуть былую славу, но значительно разгрузить залежавшиеся склады. Здесь сегодня скопилось более 600 тысяч единиц готовой продукции

Сдвинуть предприятие с мертвой точки рассчитывают за счет модернизации. Современное оборудование – это новое слово не только техники, но и моды. Теперь самые смелые дизайнерские идеи смогут найти реальное воплощение. Правда, пока в фирменных магазинах, которых по пальцам пересчитать можно — покупательское затишье. Сниженные цены не бонус — ассортимент не тот.

Когда же белорусские покупатели увидят триумфальную коллекцию, так восхитившую российских и парижских кутюрье, неизвестно. На предприятии задаются вопросом - а будет ли это носиться?

— Данная коллекция — больше подиумная, творческая. Для того, чтобы её носили, нужна реклама, — говорит Татьяна Казубовская, начальник художественной мастерской.

Успех новой коллекции стал для трикотажников сюрпризом. И сейчас они просто не знают, что делать. Для раскрутки нестандартных дизайнерских решений нужна не только реклама, но и новая концепция фирменной торговли. Без этого продажи вряд ли вырастут. А ведь конкуренты зря времени не теряют.