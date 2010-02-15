Тринадцать тысяч американских военнослужащих покидают Гаити

Пентагон начал вывод американских войск с Гаити. Военнослужащие были направлены на остров, чтобы помочь местному населению и правительству справиться с последствиями землетрясения.

Ранее министр обороны США Роберт Гейтс объявил, что 13 тысяч военнослужащих США были отправлены на Гаити для оказания помощи. К настоящему моменту семь тысяч человек уже покинули Порт-о-Пренс, столицу Гаити. Американское правительство практически сразу после землетрясения начало отправлять военных в зону бедствия, подчеркивая при этом, что у США нет намерений захватить Гаити.

На Гаити до землетрясения были лишь небольшие полицейские силы и фактически отсутствовали вооруженные силы. «Мы надеемся решить задачу обеспечения порядка на местах с помощью военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии. Они должны поддерживать порядок, который необходим нам для того, чтобы спасать людей, а затем распределять помощь среди жителей острова», — отметил помощник госсекретаря США Филип Кроули.

Однако существовали различные мнения относительно подобного рода помощи со стороны США. Так, президент Боливии Эво Моралес считает, что США под предлогом помощи жертвам землетрясения начали «военную оккупацию» Гаити. Глава государства назвал «бесчеловечным» размещение американских войск в Гаити под предлогом ликвидации последствий землетрясения. Он высказал мнение, что «деньги, продукты питания и вода», необходимые для 12 тысяч военнослужащих, которых Соединенные Штаты отправили в Гаити, «должны быть использованы на нужды пострадавших» от землетрясения, а не военных.

Между тем международный аэропорт Гаити откроется для приема рейсов крупных авиакомпаний уже в ближайшую пятницу, 19 февраля. Ранее аэропорт работал только для приема гуманитарной помощи, так как землетрясение практически полностью уничтожило его командно-диспетчерский пункт, сообщает NEWSru.com.