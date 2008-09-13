Тринадцать "минчан года" назвали сегодня на площади у городской ратуши

С этого яркого награждения стартовал общегородской праздник "Красуй наш Минск, любимая столица!". Звание "Минчанин года" присуждается за высокие достижения в труде и вклад в социально-экономическое и культурное развитие белорусской столицы. Причем получить его может любой, независимо от занимаемой должности. Главное, чтобы личный вклад был действительно весомым. Лучший медик, учитель, социальный работник... плюс еще с десяток номинаций. Охватили почти все отрасли и профессии. Среди награжденных и призёр олимпийских игр в Пекине – минчанин Вадим Махнев.



Звание "Минчанина года" это не только почет. Для директора художественного музея Владимира Прокопцова такая награда дополнительная ответственность. Конкурс на звание "Минчанин года" стал доброй традицией. Проходит уже в 8-ой раз. И в рядах заслуженных людей столицы уже более 80 человек. Но как признаются сами организаторы, "лучших из лучших" в Минске во много раз больше.