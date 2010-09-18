Тридцать пять килограммов грибов в час

Таким стал новый рекорд чемпионата по сбору грибов, который прошел в Витебской области. На лесной старт вышло более 100 команд. За три часа они собрали свыше двух тонн грибов. И побили рекорд не только по весу лукошка, но и по количеству участников.

Дретунские леса – настоящая грибная Мекка. Идеальное место для тихой охоты. В этом лесном царстве, пожалуй, кроме драгоценных трюфелей, можно найти любые грибы. Сыроежка – самый распространенный трофей на соревновании. Хотя местные грибники сыроежку за гриб не считают. Жители Дретуни, негласной грибной столицы, предпочитают белые грибы.

Правила чемпионата просты: не отходить дальше пятисот метров от дороги, кто больше грибов соберет – тот и выиграл.

Не обошлось и без помощи четвероногих друзей. Одна из команд благодаря своему питомцу Кингу собрала 123 килограмма грибов.

Грибники соревновались не только в командном зачете, но и в личном первенстве. Судьи выбирали и самый большой гриб. Всех перевесил килограммовый богатырь-боровик.

Свои трофеи участники чемпионата заберут домой. За три часа они собрали больше двух тонн грибов. Несмотря на это, грибники обещают, что после дождя в здешних лесах опять будет море грибов.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Витебская область.