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Тридцать лет архипастырского служения на белорусской земле

25 сентября 2008 08:05
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Этой знаменательной дате в жизни Митрополита Минского и Слуцкого Филарета посвящено торжественное заседание Совета Института теологии.
Среди участников – представители Министерства образования,  руководители других вузов республики. Они отмечают, что благодаря Митрополиту в республике создана система начального и высшего духовного образования, широкое развитие получили научно-богословские исследования.
 
В 2004-м в нашей стране открылось государственное учреждение высшего образования "Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла" БГУ", ректором которого стал Митрополит Филарет.

Нынешняя встреча открывает целую цепь мероприятий, завершатся которые в конце октября, в канун тысяча двадцатилетия Крещения Руси.
# общество

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