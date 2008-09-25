Тридцать лет архипастырского служения на белорусской земле

Среди участников – представители Министерства образования, руководители других вузов республики. Они отмечают, что благодаря Митрополиту в республике создана система начального и высшего духовного образования, широкое развитие получили научно-богословские исследования.

В 2004-м в нашей стране открылось государственное учреждение высшего образования "Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла" БГУ", ректором которого стал Митрополит Филарет.





Этой знаменательной дате в жизни Митрополита Минского и Слуцкого Филарета посвящено торжественное заседание Совета Института теологии.Нынешняя встреча открывает целую цепь мероприятий, завершатся которые в конце октября, в канун тысяча двадцатилетия Крещения Руси.