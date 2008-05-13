Три восьмерки вызвали небывалый ажиотаж среди молодоженов

08.08.08, то есть 8 августа по республике прокатится свадебный бум.

Всего два дня есть у витебских молодоженов, чтобы связать себя узами Гименея в магический день трех восьмерок. Витебские загсы начали принимать заявления на регистрацию браков 8 июля. Такого ажиотажа вокруг одной даты не наблюдалось даже в прошлом году: в день трех семерок 7 июля. Предварительно 8 августа в Витебске одновременно сыграют почти 100 свадеб.

На подобное приглашение в Витебске претендовало несколько сотен человек. А получили лишь 7 десятков пар. Павел и Наталья оказались счастливчиками. Заветный документ уже у них в руках. Молодая пара могла расписаться гораздо раньше, но именно восьмерки заставили их отложить свадьбу.

А вот избранник Натальи Павел в 3 восьмерках видит только проблемы. Организация торжества в этот день, говорит будущий жених, будет весьма проблематичной.

К новой моде заключать брачные союзы в такие дни православная церковь относится спокойно. Главное, чтобы венчание не совершалось во время поста и накануне великих праздников. А вот работники гор. Загсов августовский свадебный бум трактуют по-своему. В 3 восьмерках видят скрытый успех семейного долголетия

У тех, кто не успел, но очень хотел подать заявления на день 3 восьмерок шансы все-таки остались, ведь за три месяца решение связать себя узами Гименея некоторые пары могут и изменить.

