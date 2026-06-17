Три вектора инвестиционной устойчивости: Турчин представил стратегию сотрудничества с Узбекистаном

Три вектора инвестиционной устойчивости. Стратегию сотрудничества с Узбекистаном сегодня, 17 июня, на форуме в Ташкенте представил премьер-министр Александр Турчин. Минск предлагает партнерам перейти от простой торговли к масштабной промышленной кооперации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Третьим направлением станут инвестиции в индустрию услуг и туризм. Взаимный интерес Минска и Ташкента подтверждает статистика: страны за десять лет увеличили торговлю товарами в 13 раз, услугами – в 30 раз.

Александр Огородников, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане:

Белорусский бизнес чувствует себя здесь очень уверенно, ну и, альтернативно, узбекский чувствует себя очень хорошо в Республике Беларусь. Первые пять месяцев текущего года эту тенденцию тоже подтверждают. Больше 32 % рост товарооборота – это опять-таки говорит, что все у нас во взаимоотношениях достаточно ровно и хорошо. Целевую задачу, которую поставили два Президента, в 1 миллиард, я уже вижу, что в этом году мы сможем преодолеть. Для этого есть у нас все предпосылки, все перспективы.

Очередным шагом к сближению станет III Форум регионов. К нему готовятся каждая область Беларуси и все 14 узбекских регионов. В планах – бизнес-переговоры, пленарные сессии и осенний туристический форум.