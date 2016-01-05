Прямой эфир

Три солнца, взошедшие над Петербургом, поразили очевидцев – фотофакт

05 января 2016 12:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Жители Санкт-Петербурга стали свидетелями редкого явления.

«Три солнца», или как его еще называют «ложное солнце» – оптическое явление, которое можно наблюдать в морозную ясную погоду.

Три солнца, взошедшие над Петербургом, поразили очевидцев – фотофакт -1

Пользователи социальных сетей продолжают делиться фотографиями. Они сходятся во мнении, что происходящее в небе – зрелище небывалой красоты.

Три солнца, взошедшие над Петербургом, поразили очевидцев – фотофакт -4

Напомним, несколько лет назад свидетелями этого явления стали жители Гродно. Ледяные кристаллы опустились на землю и, кружась, преломили солнечные лучи.

В ярких лучах солнца они повели себя как миллионы линз. Фото смотрите здесь.

Оптическое явление «ложное Солнце» описано ещё в труде Аристотеля «Метеорологика» (300 лет до н. э.) и называется «Паргелий». 

# общество # Фотофакт # Погода

Другие новости рубрики

Все новости
Мобильный пункт обогрева развернется на центральной площади Витебска
05 января 2016 12:16

Мобильный пункт обогрева развернется на центральной площади Витебска

05 января 2016 10:53

«Желаю вам счастливого, здорового и продуктивного 2016 года»: Марк Цукерберг показал трогательные семейные фото

Проверить свою кредитную историю белорусы теперь могут в режиме онлайн
05 января 2016 10:45

Проверить свою кредитную историю белорусы теперь могут в режиме онлайн