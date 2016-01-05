Три солнца, взошедшие над Петербургом, поразили очевидцев – фотофакт

Новости России. Жители Санкт-Петербурга стали свидетелями редкого явления. «Три солнца», или как его еще называют «ложное солнце» – оптическое явление, которое можно наблюдать в морозную ясную погоду.

Пользователи социальных сетей продолжают делиться фотографиями. Они сходятся во мнении, что происходящее в небе – зрелище небывалой красоты.

Напомним, несколько лет назад свидетелями этого явления стали жители Гродно. Ледяные кристаллы опустились на землю и, кружась, преломили солнечные лучи.

В ярких лучах солнца они повели себя как миллионы линз. Фото смотрите здесь.

Оптическое явление «ложное Солнце» описано ещё в труде Аристотеля «Метеорологика» (300 лет до н. э.) и называется «Паргелий».