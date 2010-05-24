Три школы и шесть дошкольных учреждений появятся в 2010 году в Минске

Как отметили в Мингорисполкоме, важно вовремя завершить работы в новых густонаселенных районах. В частности, Каменной Горке.

А в ближайших перспективах комитета образования – проведение «Последнего звонка». В столичных школах, как и по всей республике, он прозвенит 29 мая. Чтобы праздник прошел спокойно, милиция, МЧС и скорая помощь в эту субботу будут работать в усиленном режиме. Особое внимание – территориям учебных заведений, паркам и пригородным зонам отдыха.

Владимир Щербо, председатель Комитета по образованию Мингорисполкома:

– У нас 13,5 тысяч выпускников средней школы и 15,3 тысяч – базовой. По рекомендациям министерства образования 29 мая по всей стране прозвенит последний звонок. Все готово.