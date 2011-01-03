Три рекорда новогодней ночи-2011 в Беларуси

Большой праздник не принес больших хлопот. Пол-миллиона белорусов встречали Новый год на уличных гуляньях. Один только фейерверк собрал в столице 75 тысяч человек.

Эта новогодняя ночь установила сразу три рекорда: по обилию осадков — треть месячной нормы, количеству отдыхающих — полмиллиона человек и продолжительности фейерверка — 20 минут. А вот для правоохранителей рекордным стало совсем другое. Нарушений в праздник было меньше, чем в будние дни. Причем, новогодние «персонажи» приходили с повинной.

Александр Барсуков, первый заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Пьяный подошел к вытрезвителю и спросил дорогу, не мог дальше сам идти.

А вот кому точно было не до смеха, так это любителям «позажигать», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».. Несмотря на то, что в преддверии праздника милиция провела рейд по пиротехнике, без нее в новогоднюю ночь не обошлось. У молодого человека с экзотическим именем Золтан получилось, как в фильме: шел, упал, очнулся, разрыв века.

Золтан Балок, пострадавший:

Уже получше, глаз не так болит. Этому рад.

Всего от петард пострадало 28 человек. Причем не только взрослые. В Гомеле рваную рану губы получил 9-летний ребенок. Впрочем, новогоднюю идиллию нарушили даже главные символы праздника — бенгальские огни.

Виталий Пекурин, начальник управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

В результате использования бенгальских огней произошло загорание имущества в квартире. Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать 80 человек из прилегающих квартир.

Дежурство медиков прошло в штатном режиме. Вызовов по стране в эту новогоднюю ночь было в два раза меньше, чем в прошлую. Список обращений по традиции возглавляют гололедные травмы, переохлаждения и обморожения. А вот что удивило специалистов, так это минимальное количество пациентов в нетрезвом состоянии.

Олег Панчук, начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Это говорит о том, что люди ориентированы не на распитие спиртных напитков, а на здоровый образ жизни.

В готовности №1 специалисты будут находиться до 14 января. Ведь впереди — православное Рождество и Старый Новый год. Время исполнения желаний. Кстати, некоторые из них можно загадать уже сегодня. В час ночи небо украсят 120 падающих звезд.