Три новых паркинга построят в центре Минска

Еще две парковки на 500 машин разместятся вдоль улицы Кирова, недалеко от главного входа на стадион «Динамо».
В районе Курасовщина школьники часто играют вблизи рельсов, что порой приводит к трагедии
Бороться с проблемами дорог приходится целым бригадам. Зимой вода и холод сделали своё дело, и теперь самое время - латать выбоины по современным технологиям.
В далеком 1775 году Минским магистратом было принято постановление, согласно которому состоятельные горожане должны платить налоги пропорционально имущественному положению.
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