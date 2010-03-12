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Три новых паркинга построят в центре Минска

12 марта 2010 10:32
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Первый паркинг вырастет в границах улиц Ленина, Ульяновской и Октябрьской.

Еще две парковки на 500 машин разместятся вдоль улицы Кирова, недалеко от главного входа на стадион «Динамо».

# общество

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