Три новые ветки магистралей появятся на улице Маяковского и проспекте Дзержинского уже в этом году

Еще две – помогут разблокировать движение в час пик на улицах столицы в 2011-м. Всего в Минске за 10 лет планируется построить 20 транспортных развязок. Об этом сообщили в Мингорисполкоме.

В целом, на содержание и развитие улично-дорожной сети города выделяются колоссальные средства. Так, капремонт одного квадратного метра обходится городской казне в 120 тысяч рублей. А ежегодно ремонтируют почти два миллиона квадратов дорожного полотна.

Николай Ладутько, и.о. председателя Мингорисполкома:

– Из года в год наращивается объемы финансирования содержания дорог, капитального ремонта, реконструкции. Но внутри этой цифры в ближайшие годы у нас будет перераспределение – на реконструкцию и новое строительство. Это очень дорогостоящее мероприятие, мы должны это правильно понимать. Но столица Республики Беларусь того требует, поэтому мы этой работой занимаемся очень предметно и нацелено. И спрос сегодня с коммунальных служб за содержание дорожной части очень высокий.

Мингорисполком подготовил блок предложений по введению налоговых преференций для экспортеров. Также, определены десять самых привлекательных инвестпроектов столичного масштаба. Уже в этом году литовские бизнесмены начнут строить многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс на базе стадиона «Трактор». Оборудуют поле с подогревом, крытый футбольный манеж, возведут гостиницы, культурный центр и офисное здание.