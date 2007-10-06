Три цвета и десятки возможностей

В Минске светофоры нового поколения вытесняют своих предшественников.

Они ярче и намного экономичнее. В 5 раз меньше энергопотребляемость, в 4 раза выше яркость, адаптация под время суток и погоду.

В конструкторском бюро БГУ учёные демонстрируют свою новую эксклюзивную разработку - интеллектуальный светофор. У него современный дизайн, чёрный фон для более чёткого отображения сигналов, светоотражающая окантовка, сам отсчитывает время, кроме этого экономичен, практичен, безопасен, а цвета существенно ярче, чем у предшественников. Уменьшился размер, а вот функции увеличились.

И это ещё не самая умная модель. В будущем планируется создание беспроводных светофоров с системой GPS и управлением со спутника. Оснащение перекрёстков телевизорами с изображением камер видеонаблюдения. И размещение информации о передвижении транспорта. Светофор будущего - вступает в более плотное сотрудничество с участниками дорожного движения.

Сейчас новые светофоры устанавливаются на наиболее оживлённых перекрёстках Минска. Всего - около 70. Это опытные образцы. И если они покажут свою эффективность, начнётся массовое производство. Установка новых электронных регулировщиков, как планируется, существенно повлияет на безопасность дорожного движения. Поэтому акция по замене старых светофоров входит в программу ГАИ Беларуси "Минус 100". И у неё сплошные плюсы.