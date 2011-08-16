Три белорусских предприятия примут участие в Международном авиакосмическом салоне «МАКС-2011»

Он открылся сегодня в подмосковном Жуковском.

Юбилейный 10-й смотр обещает стать самым представительным за всю историю своего проведения: свыше 800 компаний и организаций из сорока стран.

На поле выстроились гражданские и военные самолеты, вертолеты и другие летательные аппараты, из которых свыше сотни поднимутся в небо. Посетители смогут увидеть крупнейший в мире пассажирский самолет А-380, а также первый образец Боинга-787 «Дрим-лайнер». С обновленной летной программой выступят российские пилотажные группы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».