Столичные госавтоинспекторы провели Единый день безопасности. Ежемесячный Единый день безопасности дорожного движения госавтоинспекторы Фрунзенского ГАИ начали с троллейбусного депо. Принцип "трезвость - норма жизни" касается водителей общественного транспорта в первую очередь. Не столько лекция, сколько свободное общение в режиме "вопрос-ответ". Цели сторон полностью совпадают - правовой ликбез. Водителей интересуют законодательные изменения. Инспекторов - как привить правовую культуру участникам дорожного движения.



По статье "алкогольное опьянение" на дорогах Фрунзенского района в среднем задерживается 4 человека в день. Это меньше, чем раньше. Однако главный положительный результат - случаи гибели и травматизма людей по вине пьяных водителей снижаются. Посильную лепту вносят и госорганизации Фрунзенского района.



Несмотря на жесткость наказания за управление транспортом в нетрезвом виде, ГАИ только в столице каждый будний день задерживает около 30 таких автомобилистов. В выходные и праздники эта цифра существенно возрастает. Инспекторы признаются - параллельно с ужесточением ответственности, надо повышать и культуру вождения. Отсюда и такая массированная информационная кампания. Дойдут до каждого, от трудовых коллективов на предприятиях до классов начальной школы.