Тревога у родителя – лишний вес у ребёнка. Как это связано?

Исследователи выяснили, что младенцы, которые растут с родителями, находящимися в стрессовом состоянии, с большей вероятностью будут страдать ожирением. Почему так?
Как сообщает Daily Mail, родители, находящиеся в стрессе и тревоге, могут перекармливать ребенка и не заботиться о его физической активности. Еще одной причиной может стать то, что взрослый неграмотно составляет рацион питания. Например, часто ест привычный для него фастфуд. Этим же питаются и дети.
Фото: instagram.com/doktor_saldaev
Психолог из Великобритании Кристиане Томмеруп проанализировала около 6 тысяч семей и выяснила, что чаще всего тревога отца влияет на вес сына, а тревога матери на вес дочки.
Кристиане Томмеруп сказала: «Мы знаем, что первые несколько лет жизни имеют решающее значение для развития здорового веса, однако мы не знаем точно, какие психологические и социальные воздействия в ранние годы подвергают некоторых детей большему риску развития ожирения. Отсутствие социальной, психической и социально-экономической поддержки для родителей может иметь долгосрочные последствия для здоровья их детей».
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