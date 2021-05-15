Тревога у родителя – лишний вес у ребёнка. Как это связано?

Исследователи выяснили, что младенцы, которые растут с родителями, находящимися в стрессовом состоянии, с большей вероятностью будут страдать ожирением. Почему так?

Как сообщает Daily Mail, родители, находящиеся в стрессе и тревоге, могут перекармливать ребенка и не заботиться о его физической активности. Еще одной причиной может стать то, что взрослый неграмотно составляет рацион питания. Например, часто ест привычный для него фастфуд. Этим же питаются и дети.