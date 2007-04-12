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Третий тур репетиционного тестирования продлят

12 апреля 2007 11:01
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Решение продлить тестирование до конца мая приняли специалисты Республиканского института контроля знаний в связи с многочисленными просьбами желающих лучше подготовиться к сдаче испытаний. В Минске базовым вузом для проведения майского этапа определен Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. В областях за информацией следует обращаться в центры тестирования. Напомним, что со 2 мая по 1 июня центры тестирования ожидают всех желающих проверить свои знания во время вступительной кампании 2007 года. Резервный день - 4 июля.
# общество

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