Третий тур репетиционного тестирования продлят

Решение продлить тестирование до конца мая приняли специалисты Республиканского института контроля знаний в связи с многочисленными просьбами желающих лучше подготовиться к сдаче испытаний. В Минске базовым вузом для проведения майского этапа определен Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. В областях за информацией следует обращаться в центры тестирования. Напомним, что со 2 мая по 1 июня центры тестирования ожидают всех желающих проверить свои знания во время вступительной кампании 2007 года. Резервный день - 4 июля.