Третий трудовой семестр сегодня торжественно открывается в Минске

Студенты столичных вузов в составе строительных, педагогических и сельскохозяйственных отрядов оправятся на объекты страны и за ее пределы. Этим летом трудиться в студенческой команде будут более 10 тысяч человек. Они займутся благоустройством территорий, будут работать на стройках культурно-спортивного комплекса "Минск-Арена", Большого театра оперы и балета, жилых домов. А педагогические отряды поедут в лагеря Краснодарского края. Студотрядовцы преподнесут подарок и юным минчанам, благоустроят в одном из столичных дворов детскую площадку.