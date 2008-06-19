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Третий трудовой семестр сегодня торжественно открывается в Минске

19 июня 2008 08:19
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Студенты столичных вузов в составе строительных, педагогических и сельскохозяйственных отрядов оправятся на объекты страны и за ее пределы. Этим летом трудиться в студенческой команде будут более 10 тысяч человек. Они займутся благоустройством территорий, будут работать на стройках культурно-спортивного комплекса "Минск-Арена", Большого театра оперы и балета, жилых домов. А педагогические отряды поедут в лагеря Краснодарского края. Студотрядовцы преподнесут подарок и юным минчанам, благоустроят в одном из столичных дворов детскую площадку.
# общество

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