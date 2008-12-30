Третий сезон первого в стране народного телешоу "Крутые ребята" подошел к финалу

Полгода участники проекта нашего телеканала занимались за звание почти народного артиста. До финиша дошли избранные, а победителя определило зрительское голосование.

Декорации разобраны, софиты в малом зале Дворца республики готовы освещать уже другой проект. Именно здесь участники народного шок "Крутые ребята" покоряли жюри. Организаторы проекта СТВ уже тогда сказали – чем закончится эта история неизвестно, но забыть о ней будет трудно.

Вместо жюри – худсовет, тренеры исключительно звездные, таланты исключительно народные. Третий сезон "Крутых ребят" протекал по отработанной схеме. Только на этот раз звезды сами просились в репетиторы. А участники дали понять – источник талантов в Беларуси исчерпать невозможно.

Здесь ходили на ходулях, бабушки читали рэп, а номер "бомба" взорвал зал. Разнообразие жанров, в которых работали участники, было особенностью третьего сезона телешоу. О каждом ведущая проекта, Екатерина Забенько, рассказывала в дневниках четыре раза в неделю.

И не "Минута славы" и не "Фабрика звезд". Противоречивость проекта стала наглядной в финале – мнения худсовета и телезрителей на этот раз разошлись. Победителями проекта стали амазонки Алексея Хлестова. А симпатии зрителей оказались на стороне сестер Головенко. Подопечных Галины Шишковой. От папы с любовью сестрам досталась песня-хит проекта. А 7-летние артистки поблагодарили папу автомобилем. Новый Дэу-матиз – главный приз телеканала СТВ.

Готовые номера со сцены Крутых ребят могут прийти на большую сцену. Уже сейчас пошли слухи – что отменный музыкальный слух участников, как и вокал, пришелся по вкусу многим белорусским продюсерам. А значит, цель проекта достигнута – достойный старт в звездное будущее.