Третий космический конгресс открылся в Минске

В форуме принимают участие более 100 ученых из Беларуси, России, Украины и других стран СНГ.

Участники определят приоритеты развития космических средств и технологий в Беларуси, возможности расширения международного сотрудничества в области космических исследований, а также привлечения зарубежных инвестиций для реализации в республике различных проектов.

Эксперты рассматривают и результаты выполнения белорусско-российской программы "Космос-СГ". Ряд научных докладов посвящен подведению итогов проведения новых экспериментов по атмосферно-оптическим исследованиям, которые проводились космонавтами с кораблей и долгосрочных орбитальных станций.

Также участники обсуждают направления развития белорусско-российского сотрудничества в области космических исследований. Программа будет называться "Космос НТ". Ее бюджет значительно увеличен - до 1,5 млрд. российских рублей.

Поставлены новые амбициозные задачи. В частности подписано соглашение о совместной системе космических аппаратов дистанционного зондирования земли. Также ведутся работы по созданию нового белорусского спутника, который планируют вывести на орбиту в 2009 году.

