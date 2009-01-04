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Третий этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам прошел в Республике

04 января 2009 14:32
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Ну, а в столице в двенадцати школах, гимназиях и ПТУ 1200 детей смогли проверить свои силы по 16 учебным предметам. Наибольшее число желающих собрала олимпиада по иностранным языкам. Более 200-т столичных учащихся пробовали себя в английском, французском, немецком и испанском языках. Победители сегодняшнего конкурса примут участие в четвертом заключительном этапе республиканской олимпиады, который в этом году по всем 16 учебным предметам пройдет в Минске.
# общество

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