Третий этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам прошел в Республике

Ну, а в столице в двенадцати школах, гимназиях и ПТУ 1200 детей смогли проверить свои силы по 16 учебным предметам. Наибольшее число желающих собрала олимпиада по иностранным языкам. Более 200-т столичных учащихся пробовали себя в английском, французском, немецком и испанском языках. Победители сегодняшнего конкурса примут участие в четвертом заключительном этапе республиканской олимпиады, который в этом году по всем 16 учебным предметам пройдет в Минске.