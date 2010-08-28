Третий этап мониторинга органов власти по работе с населением продолжается

27 августа в Минске в министерстве жилищно-коммунального хозяйства прием граждан вел лично заместитель главы ведомства. Люди приходили с вопросами, связанными с работой его подчиненных.

Как показывает анализ обращений, большинство нареканий у минчан вызывает состояние кровель. Каждая жалоба рассматривается индивидуально.

Николай Липень, заместитель министра ЖКХ Республики Беларусь:

– Есть такие обращения, которые прошли все ступени – от низа до верха, но решения так и не были приняты. Приходится принимать конкретные меры по данным случаям. Очень неприятно слушать, что на уровне жилищной организации или районной организации не решили вопрос.

27 августа межведомственные группы работали и в регионах. В Витебске граждан принимали заместитель Министра архитектуры и строительства Анатолий Ничкасов и первый замдиректора Национального центра правовой информации Александр Макаревич. За 5 часов приема со своими проблемами и вопросами пришли около 100 человек. В основном людей волновали проблемы строительства жилья и работы ЖКХ.

Анатолий Ничкасов, заместитель министра по архитектуре и строительству Республики Беларусь:

– Это общение, во-первых, позволяет увидеть общую картину происходящего, а с другой стороны есть возможность реально помочь людям в тех вопросах, которые длительное время не решаются.