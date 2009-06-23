Третье транспортное кольцо в Минске

В столице планируется построить третье транспортное кольцо.

Предлагаемая трассировка третьего кольца: улица Филимонова — зеленая зона с выходом на улицу Олешева — продолжение улицы Широкой — участок севернее нынешней птицефабрики им. Крупской — пересечение Свислочи с выходом на улицу Радужную — ул. П. Глебки — ул. Тимошенко — ул. Шаранговича — ул. Горецкого — ул. Алибегова и ее продолжение с южной стороны аэропорта «Минск-1» — пересечение железной дороги Могилевского направления и реки Свислочь — улица Малинина и ее продолжение — улицы Кабушкина, Радиальная.

О строительстве третьего кольца стали говорить совсем недавно в связи с разработкой корректуры генерального плана развития Минска до 2030 года. Пока в Минске неполное первое и второе транспортные кольца, а также МКАД. Сейчас идут работы по строительству участков первого транспортного кольца, сообщает агентство «Минск-Новости».