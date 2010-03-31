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Треть населения Земли к 2020 году останется без углеводородов

31 марта 2010 13:44
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Такое заявление сделал Президент Мексики на Международном энергетическом форуме в мексиканском Канкуне.

По мнению  Фелипе Кальдерона, происходит это из-за нерационального использования ресурсов. Выход один: перейти на возобновляемые источники энергии, а также экономить углеводороды.

Главной же текущей угрозой для мировой энергетики участники международной конференции считают спекулянтов.

Аналитики отмечают, что установившийся сейчас ценовой коридор в 70-80 долларов за баррель сырья — оптимален.

В случае дальнейшего роста стоимости черного золота будет ослабевать мировая экономика, а при падении цен на нефть будут сокращаться инвестиции в отрасль. А это в итоге может привести к дефициту сырья.

# Экономика # общество

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