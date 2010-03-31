Треть населения Земли к 2020 году останется без углеводородов

По мнению Фелипе Кальдерона, происходит это из-за нерационального использования ресурсов. Выход один: перейти на возобновляемые источники энергии, а также экономить углеводороды.
Главной же текущей угрозой для мировой энергетики участники международной конференции считают спекулянтов.
Аналитики отмечают, что установившийся сейчас ценовой коридор в 70-80 долларов за баррель сырья — оптимален.
В случае дальнейшего роста стоимости черного золота будет ослабевать мировая экономика, а при падении цен на нефть будут сокращаться инвестиции в отрасль. А это в итоге может привести к дефициту сырья.