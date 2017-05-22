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Тренируюсь пять дней в неделю: 58-летний учитель истории собирается выступить на марафоне

22 мая 2017 16:27
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Новости Беларуси. 58 год, а он все бегает. Стародорожский учитель истории Сергей Шмарловский собирается в очередной марафон.

Бегун-любитель уже несколько раз обогнул земной шар и принял участие в двух сотнях соревнований.

По словам Сергея Михайловича жизнь в быстром темпе позволяет ему себя хорошо чувствовать и быть полным сил. Поэтому он советует всем не ждать ближайшего понедельника, а начать сейчас же придерживаться здорового образа жизни, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Тренируюсь пять дней в неделю: 58-летний учитель истории собирается выступить на марафоне-1

Сергей Шмарловский, спортсмен:
Регулярно тренируюсь. Если лет пять назад у меня были ежедневные тренировки, то сейчас я тренируюсь пять дней в неделю.

В среднем я пробегаю в месяц порядка 200 километров.

Организм человека и вообще любого живого существа устроен так, что ему нужно немножечко напрягаться, а не все время находиться в каком-то спокойном состоянии.

Поэтому здесь очень просто: бег – это такой вид спорта, который не требует каких-то особых затрат.

Буквально нужны кроссовки, какая-то спортивная легкая форма и место, где можно пробежаться.

# общество # Фотофакт # Белорусские спортсмены # Сергей Шмарловский

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