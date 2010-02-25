Тренер голландского конькобежца Свена Крамера взял на себя всю вину за ошибку

Крамер пробежал один из поворотов по внутренней дорожке, когда должен был бежать по внешней, финишировал первым с олимпийским рекордом, но был дисквалифицирован.

После финиша он сказал: «Я обычно ни на кого не сваливаю вину, но я нарушил правила, когда Герард мне крикнул «Беги по внутренней». Я послушался, думая, что это было правильно. Но по реакции публики очень быстро понял, что сделал что-то не так», — рассказал спортсмен.

Наставник полностью признал свою вину: «Я целиком и полностью ответственен за эту катастрофу, — сказал Кемкерс. — Это я сказал Свену бежать по внутренней дорожке, когда он уже хотел свернуть на внешнюю». Тренер пояснил, что его отвлекли его пометки в записной книжке.

После финиша было заметно, как Крамер высказывал недовольство тренеру и в сердцах выбросил свои очки. Потом спортсмен назвал тренера «идиотом», поскольку эта ошибка перечеркнула его личный рекорд на этой дистанции, сообщает NEWSru.com.

Впоследствии, когда страсти улеглись, Крамер заявил, что продолжит работу с тренером, который много дал ему в карьере, и что одна ошибка не может поставить крест на стольких годах работы. Именно Кемкерс помог ему стать одним из сильнейших конькобежцев мира, считает Свен. Также конькобежец намерен принести извинения волонтеру на Олимпиаде. После дисквалификации, не сдержав вспышки гнева, Крамер оттолкнул одного из волонтеров и быстро покинул арену. Как сообщил его тренер, Крамер извинится перед волонтером и подарит ему «небольшой сувенир».