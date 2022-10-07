Тренды сезона, правила ухода и материал наполнителя. Как выбрать пуховик и ухаживать за ним?

Пуховики правят осенне-зимним балом. Модный обзор начнем с моделей жакетов. Трендовая стежка и васильковый цвет украсят город и зарядят будни. Дизайнеры делают трансформеры со съемными жилетами – выгодно и комфортно. С яркими свитерами никакие холода не страшны.

Алла Юрчик, стилист:

Модные в этом сезоне пуховики-пальто. Можно набрасывать еще объемную жилетку. Пуховики оверсайз остаются с нами, они никуда не делись. Здесь у нас простой, прямой крой.

Черно-белая колористика в этом сезоне выстреливает в очередной раз и относится к эстетике олдмани, что добавляет немного шика. Добавляем аксессуары в виде головных уборов яркого цвета и сумочки.

Пуховики-жилеты – находка для автоледи и активных дам. С таким верхом дела пойдут в гору. Не обойтись легким на подъем модницам без пуховичка-бомбера.

Накладные карманы, стеганая геометрия. Спорт-шик – всегда свежо и молодо. Носите не только с худи, но и с нарядными платьями. Контраст – это круто.

Алла Юрчик:

Воротник-стоечка. У нас здесь акцент на талии. В этом сезоне нужно обращать на это внимание – акцент на талии. Пояс завязываем здесь красиво и небрежно, так, чтобы казалось, что вы просто сплеча, на ходу повязали ремешок. Причем этот стационарный можно менять и декорировать потом крупными ремнями, широкими, с крупными пряжками. Также такого плана пуховики стеганые с хорошей, правильной геометрией. Материал – лаковая болонь. Отличный вариант помодничать, очень практично, удобно и на наш климат, снег и дождь – великолепный вариант.

Важна не только оболочка, но и начинка. Причем прошли времена, когда пух водоплавающей птицы был королем сезона. Синтетические волокна нового поколения ничуть не уступают по свойствам натуральным. Отлично согревают, быстро сохнут, легки в уходе и не деформируются. Что еще для счастья надо? И все же внимательно изучайте состав наполнителя.

Ольга Шавнева, заведующая центром компетенций Минского государственного профессионально-технического колледжа швейного производства:

Такие нюансы, как соотношение пуха и пера. На 70 % пуха добавляют 30 % перьев, иногда 40 %. Наличие пера в наполнителе не очень хорошо влияет на качество, потому что у пера есть стержень острый, который рано или поздно может пробить стенку пухового пакета и выйти наружу либо, наоборот, внутрь и испачкать либо загрязнять внутреннюю одежду. С синтетическими наполнителями это происходит намного реже. При выборе куртки или пальто, прощупывайте, как выполнена стежка пакета. Чем мельче ячейки внутреннего пакета, тем будет лучше распределяться пух по поверхности самого изделия. Соответственно, тем более равномерным будет само покрытие.