Трехлетний ребенок весит 60 кг – мама не может поднять его на руки, в сад ему запрещено ходить

Белорусы смогут задать Марианне Щеткиной любые вопросы, касающиеся этой сферы или сообщить необходимую информацию.
Накануне ночью самолетом «Украинских авиалиний» они прилетели в киевский аэропорт «Борисполь», а оттуда отправились домой.
Современных школьников оденут в мобильный пиджак, галстук в стиле Элвиса и брюки-галифе. У начальника Управления образования Мингорисполкома к школьной одежде профессиональный интерес.
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