Трехлетний ребенок весит 60 кг – мама не может поднять его на руки, в сад ему запрещено ходить

Показ дизайнерской школьной формы в Минске: новые модели уже через месяц поступят в продажу

Современных школьников оденут в мобильный пиджак, галстук в стиле Элвиса и брюки-галифе. У начальника Управления образования Мингорисполкома к школьной одежде профессиональный интерес.