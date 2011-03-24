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Трехлетний ребенок весит 60 кг – мама не может поднять его на руки, в сад ему запрещено ходить

24 марта 2011 10:40
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Трехлетний ребенок весит 60 кг – мама не может поднять его на руки, в сад ему запрещено ходить-1

Трехлетний ребенок весит 60 кг – мама не может поднять его на руки, в сад ему запрещено ходить-3

Трехлетний ребенок весит 60 кг – мама не может поднять его на руки, в сад ему запрещено ходить-5

Трехлетний ребенок весит 60 кг – мама не может поднять его на руки, в сад ему запрещено ходить-7

Трехлетний ребенок весит 60 кг – мама не может поднять его на руки, в сад ему запрещено ходить-9

# общество # Фотофакт

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