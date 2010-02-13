Трехкратный чемпион мира по Quake из Беларуси: я выиграл 9 тысяч долларов в 16 лет

Накануне в Москве, 19-летний белорус Алексей Янушевский победил в открытом чемпионате России и стран СНГ по игре Quake. Победа открыла ему дверь на Европейский чемпионат, где геймеры сразятся за трехдневную поездку в Ганновер на крупнейшую в мире международную выставку информационных и телекоммуникационных технологий. Там же пройдет и чемпионат мира.

Он мечтал быть футболистом, а стал геймером и свое первое мировое золото взял два года назад. С тех пор его жизнь – игра, а виртуальность – на грани с реальностью. Поэтому для друзей и фанатов он не Леша, а Сайфер.

Алексей Янушевский, геймер:

– Смысл в том, что два игрока пытаются найти друг друга, при этом съедая полезные айтомы на карте, чтобы меньше дать своему противнику.

В киберспорте Алексей с 10 лет. За монитор посадил старший брат, он бывший чемпион Беларуси, а теперь – его главный и единственный тренер по Quake. Передал чутье, свою тактику, но главное, научил просчитывать ходы соперника на три шага вперед. Поэтому теперь друг с другом братья не играют.

Алексей Янушевский:

– Всего раза два сыграли. Один раз я выиграл, один раз он. Но это было очень давно.

За три года Алексей объездил почти всю Европу. Путешествует всегда один. Сейчас ему 19. А по кибермеркам – он уже ветеран. Поэтому на раскачку нет времени. Весь 2009 год ему не везло, теперь решил наверстать упущенное. Вернуть славу и деньги. За две недели до соревнований – тренируется, сидит на специальной диете и высыпается за двоих. Ведь игра уже стала не просто удовольствием, а работой. Поэтому родители за многочасовые посиделки у компьютера не ругают. Ведь благодаря виртуальным победам, он реально оплачивает учебу в институте.

Алексей Янушевский:

– Когда школу прогуливал – плохо. А когда приехал с чемпионата мира со вторым местом все сразу резко изменилось. Я выиграл неплохие деньги. Я в 16 лет поехал первый раз за границу и выиграл девять тысяч долларов.

Белорусский интернет для его схватки слабоват. Поэтому сейчас Сайфер играет на российских серверах. Европейские пока не доступны. Но это не мешает Алексею ставить собственные рекорды. Пару дней назад, на первом открытом чемпионате России и стран СНГ по Quake, он обыграл русскую киберлегенду – Куллера. Антон Синьгов – его давний соперник и бывший кумир.

Алексей Янушевский:

– Только потому, что он не может уделять столько же внимания Quake, сколько раньше, он занимает вторые места. Но он все равно легендарный игрок.

22 февраля он уезжает в Москву на сезонный турнир. Затем, в начале марта он вылетит в Ганновер. Там состоится чемпионат мира. Отборочные уже прошли в Азии, США и Европе. У Алексея на эти соревнования большие планы. Поэтому до начала виртуальных баталий он поедет тренироваться в Германию. Это не секрет даже для соперников.

Екатерина Расолько, Андрей Новогородцев, телекомпания СТВ.