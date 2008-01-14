Требования антитабачной конвенции ВОЗ будут выполнены к 2010-му году

Напомним, наша республика ратифицировала документ в 2005-м, после чего был утвержден план мероприятий, рассчитанный на три года. Его проект уже прошел согласование со всеми заинтересованными ведомствами. Для выполнения антитабачной конвенции ВОЗ в Беларуси усилят административную ответственность за курение в неположенных местах, и изменят внешний вид сигаретных пачек. В частности, предупредительная надпись о вреде курения станет более конкретной и понятной, а шрифт более крупным. Большое внимание, как и прежде, будет уделяться профилактике курения среди молодежи и пропаганде здорового образа жизни.