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Требования антитабачной конвенции ВОЗ будут выполнены к 2010-му году

14 января 2008 12:07
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Напомним, наша республика ратифицировала документ в 2005-м, после чего был утвержден план мероприятий, рассчитанный на три года. Его проект уже прошел согласование со всеми заинтересованными ведомствами. Для выполнения антитабачной конвенции ВОЗ в Беларуси усилят административную ответственность за курение в неположенных местах, и изменят внешний вид сигаретных пачек. В частности, предупредительная надпись о вреде курения станет более конкретной и понятной, а шрифт более крупным. Большое внимание, как и прежде, будет уделяться профилактике курения среди молодежи и пропаганде здорового образа жизни.
# общество

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