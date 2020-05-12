«Требование остаётся непреклонным»‌. Президент Беларуси о сохранении трудовых коллективов

Новости Беларуси. Проект указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан рассматривается у Президента Беларуси.

Как сообщает БЕЛТА, на доклад во Дворец Независимости приглашены члены правительства и руководство Администрации Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Поддерживать будем тех граждан, которые сегодня нуждаются в поддержке.

В то же время, отметил Президент, если человек потерял работу или же у него нет на сегодняшний день какой-то приемлемой работы, то вакансий достаточно, в том числе в Минске.

Александр Лукашенко:

И это непростое время человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Может быть, не совсем приемлемую и любимую им.

Президент также напомнил о своем требовании приложить все необходимые усилия для сохранения трудовых коллективов.

Александр Лукашенко:

Всячески нужно сохранить трудовые коллективы. Это мое требование остается непреклонным.