Прямой эфир

Травм на производстве становится меньше

09 января 2009 08:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
За прошлый год число погибших в Беларуси снизилось вдвое.

В столице количество несчастных случаев со смертельным исходом по сравнению с 2007-ым уменьшилось почти на 40%. Однако по-прежнему травмоопасной остается строительная отрасль. Так, за прошедший год на минских стройках погибли 12 работников. Половина из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Всего же на производстве в столице погибло более 30-ти минчан.

В целом по стране производственные травмы за минувший год получили более трех тысяч человек. Генпрокуратура страны намерена потребовать ужесточения  дисциплины, правил охраны труда и техники безопасности. А самое главное – усилить на предприятиях профилактику пьянства.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
09 января 2009 08:50

В ближайшие дни в Беларуси ожидается неустойчивая погода

09 января 2009 08:49

Детвора из Брестской, Гомельской, Могилевской областей соберется в гомельском цирке на Рождественскую ёлку

08 января 2009 17:55

Лучшим людям страны вручили премии "За духовное возрождение" и специальные премии в области культуры и искусства