Траур в Китае по погибшим при пожаре в шанхайском небоскребе

15 ноября в Шанхае загорелось 30-этажное жилое здание, находящееся в стадии реконструкции.

Возгорание произошло в самом центре города. Огонь быстро распространился по строительным лесам 28-этажного жилого дома, охватил квартиры. Людей эвакуировали с помощью вертолетов.

В сгоревшем здании проживало 156 семей. Значительная часть из них – вышедшие на пенсию учителя.

Шанхайский муниципалитет также взял на себя ответственность за пожар и халатность в отношении безопасности. 23 ноября, через неделю после пожара, в Китае — день траура, сообщает «Столичное телевидение» со ссылкой на bigpicture.ru.