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Траур в Китае по погибшим при пожаре в шанхайском небоскребе

23 ноября 2010 16:27
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15 ноября в Шанхае загорелось 30-этажное жилое здание, находящееся в стадии реконструкции.

Возгорание произошло в самом центре города. Огонь быстро распространился по строительным лесам 28-этажного жилого дома, охватил квартиры. Людей эвакуировали с помощью вертолетов.

В сгоревшем здании проживало 156 семей. Значительная часть из них – вышедшие на пенсию учителя.

Шанхайский муниципалитет также взял на себя ответственность за пожар и халатность в отношении безопасности. 23 ноября, через неделю после пожара, в Китае — день траура, сообщает «Столичное телевидение» со ссылкой на bigpicture.ru.

# общество # Фотофакт

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