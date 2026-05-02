Тратил занятые деньги в казино! Директору столичной фирмы грозит до 12 лет лишения свободы

В Могилеве оперативники по борьбе с экономическими преступлениями раскрыли криминальную драму, где главной движущей силой стала не жажда наживы, а болезненная зависимость. 41-летний минчанин, возглавлявший столичную коммерческую фирму, оказался в плену у виртуального азарта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Используя репутацию бизнесмена, фигурант начал обращаться к знакомым. Легенда всегда была убедительной: временные трудности в обороте, выгодный контракт на поставку товара или расширение филиальной сети. Обещая не только вернуть долг, но и выплатить проценты, он выманивал крупные суммы.
Дмитрий Провалинский, заместитель начальника РОВД Октябрьского района Могилева – начальник криминальной милиции:
Сотрудники ОБЭП Октябрьского РУВД Могилева выявили факт мошенничества, связанный с незаконным завладением денежными средствами граждан и юридических лиц. Установлено, что директор столичной фирмы под предлогом развития бизнеса и поставки товаров брал деньги, изначально не планируя выполнять обязательства. Полученные средства, более 55 тысяч рублей, он проиграл в онлайн-казино.
Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.