Тратил занятые деньги в казино! Директору столичной фирмы грозит до 12 лет лишения свободы

В Могилеве оперативники по борьбе с экономическими преступлениями раскрыли криминальную драму, где главной движущей силой стала не жажда наживы, а болезненная зависимость. 41-летний минчанин, возглавлявший столичную коммерческую фирму, оказался в плену у виртуального азарта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Используя репутацию бизнесмена, фигурант начал обращаться к знакомым. Легенда всегда была убедительной: временные трудности в обороте, выгодный контракт на поставку товара или расширение филиальной сети. Обещая не только вернуть долг, но и выплатить проценты, он выманивал крупные суммы.