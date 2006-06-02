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Трассу <Минск - Аэропорт - Минск> возьмут под наблюдение

02 июня 2006 14:10
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Автодорога <Минск - Аэропорт - Минск> будет оборудована камерами видеонаблюдения и оптоволоконным кабелем для сбора информации об эксплуатационных характеристиках трассы, сообщили в департаменте <Белавтодор>.На этой автодороге также предполагается в ближайшее время установить оборудование для автоматизированного контроля и управления наружным освещением с помощью радиосвязи, а также до конца текущего года капитально отремонтировать участки трассы.
# общество

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