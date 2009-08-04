Транспортные войска Беларуси примут участие в учении «Запад-2009»

Оперативно-стратегическое учение пройдет на территории Беларуси осенью.

Об этом на брифинге сообщил начальник департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Беларуси генерал-майор Виталий Киреев.

– В период оперативно-стратегического учения совместно с Белорусской железной дорогой, центральным управлением военных сообщений Министерства обороны России будут выполняться задачи по приему, разгрузке и погрузке воинских эшелонов, – сказал Виталий Киреев.

Военнослужащим белорусских транспортных войск предстоит принять участие в приеме, разгрузке и погрузке более 80 воинских эшелонов вооруженных сил России и Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.