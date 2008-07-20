Транспортная инспекция и ГАИ проводят масштабную проверку частных перевозчиков

При наличии нарушений – у владельцев маршрутных такси будут изымать лицензии.

Поездка в маршрутке сегодня – дело рискованное. Но большинство пассажиров на экстрим соглашаются. В часы пик – готовы ехать стоя – хотя по правилам перевозок это запрещено. И без билета – хотя за проезд рассчитываются.



За пассажиров-зайцев теперь заплатят водители. Штраф – 140 тысяч рублей. За два дня проверок инспекторы выявили уже 64 таких случая. Еще 19 постановлений выписали за лишних пассажиров. Тех, кто едет стоя. Но денежный кнут перевозчиков не особо пугает. Куда страшнее потерять лицензию.

В этом году разрешения на перевозки лишились 36 частников. Еще у пятерых действие лицензий приостановлено. В основном – из-за технического состояния машин. Незакрепленные сидения, неисправность рулевого управления и тормозов, грязь в салонах.

У одной из машин – не закреплено колесо. Где и когда потерялась гайка – не знает ни водитель, ни механик, который выпускал автомобиль на линию. Ответственность несут оба. И это не частность. За полгода на неисправности маршруток закрывали глаза 164 механика. И не только на неисправности.

Инспекторы на линиях каждый день. За одни сутки штрафов почти на миллион рублей. Могло быть и больше. Но перевозчиков спасает мобильная связь. Одно кодовое слово – и проверять уже некого. Контролерам приходиться маскироваться.

Еще 10 дней транспортные Джеймсы Бонды будут работать на городских маршрутах. В следующем месяце планируют проверить пригород и вокзалы. На работу частных перевозчиков там тоже есть нарекания.

